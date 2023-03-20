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"Теорія великого вибуху в мініатюрі": прикордонники висадили в повітря опорний пункт ворога

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 12:58
Теорія великого вибуху в мініатюрі: прикордонники висадили в повітря опорний пункт ворога
скриншот

Прикордонники знищили взводний опорний пункт окупантів разом із боєкомплектом на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Днями аеророзвідники Держприкордонслужби на Куп'янському напрямку виявили купу сміття.

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Далі виявили сміття, що ворушиться. Ну і, щоб сміття не розповзалось з тої купи – відкорегували арту".

Деталі: повідомляється, що в результаті злагоджених дій аеророзвідників та артилерійського підрозділу було знищено взводний опорний пункт ворога з боєкомплектом.

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Теми: Прикордонна службаХарківська областьвійна
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