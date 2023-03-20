"Теорія великого вибуху в мініатюрі": прикордонники висадили в повітря опорний пункт ворога

Прикордонники знищили взводний опорний пункт окупантів разом із боєкомплектом на Куп'янському напрямку в Харківській області.

Джерело: ДПСУ

Дослівно: "Днями аеророзвідники Держприкордонслужби на Куп'янському напрямку виявили купу сміття.

Далі виявили сміття, що ворушиться. Ну і, щоб сміття не розповзалось з тої купи – відкорегували арту".

Деталі: повідомляється, що в результаті злагоджених дій аеророзвідників та артилерійського підрозділу було знищено взводний опорний пункт ворога з боєкомплектом.