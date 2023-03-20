"Теорія великого вибуху в мініатюрі": прикордонники висадили в повітря опорний пункт ворога
Понеділок, 20 березня 2023, 13:58
Прикордонники знищили взводний опорний пункт окупантів разом із боєкомплектом на Куп'янському напрямку в Харківській області.
Джерело: ДПСУ
Дослівно: "Днями аеророзвідники Держприкордонслужби на Куп'янському напрямку виявили купу сміття.
Далі виявили сміття, що ворушиться. Ну і, щоб сміття не розповзалось з тої купи – відкорегували арту".
Деталі: повідомляється, що в результаті злагоджених дій аеророзвідників та артилерійського підрозділу було знищено взводний опорний пункт ворога з боєкомплектом.