"Теория большого взрыва в миниатюре": пограничники уничтожили опорный пункт врага

Пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов вместе с боекомплектом на Купянском направлении в Харьковской области.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На днях аэроразведчики Госпогранслужбы на Купянском направлении обнаружили кучу мусора.

Далее обнаружили мусор, который шевелится. Ну и, чтобы мусор не расползался из этой кучи - откорректировали арту".

Детали: сообщается, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт врага с боекомплектом.