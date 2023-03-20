"Теория большого взрыва в миниатюре": пограничники уничтожили опорный пункт врага
Понедельник, 20 марта 2023, 13:58
Пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов вместе с боекомплектом на Купянском направлении в Харьковской области.
Источник: ГПСУ
Дословно: "На днях аэроразведчики Госпогранслужбы на Купянском направлении обнаружили кучу мусора.
Далее обнаружили мусор, который шевелится. Ну и, чтобы мусор не расползался из этой кучи - откорректировали арту".
Детали: сообщается, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт врага с боекомплектом.