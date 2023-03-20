Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

"Теория большого взрыва в миниатюре": пограничники уничтожили опорный пункт врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 12:58
Теория большого взрыва в миниатюре: пограничники уничтожили опорный пункт врага
скриншот

Пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов вместе с боекомплектом на Купянском направлении в Харьковской области.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На днях аэроразведчики Госпогранслужбы на Купянском направлении обнаружили кучу мусора.

Реклама:

Далее обнаружили мусор, который шевелится. Ну и, чтобы мусор не расползался из этой кучи - откорректировали арту".

Детали: сообщается, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт врага с боекомплектом.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Пограничная службаХарьковская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
Пограничная служба
Пограничники подтверждают, что "вагнеровцы" выезжают из Беларуси
Пограничные службы Литвы, Латвии и Польши обсудили сценарий закрытия границы с Беларусью
Пограничники будут выпускать из Украины еще одну категорию военнообязанных
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: