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"Теория большого взрыва в миниатюре": пограничники уничтожили опорный пункт врага

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 13:58
Теория большого взрыва в миниатюре: пограничники уничтожили опорный пункт врага
скриншот

Пограничники уничтожили взводный опорный пункт оккупантов вместе с боекомплектом на Купянском направлении в Харьковской области.

Источник: ГПСУ

Дословно: "На днях аэроразведчики Госпогранслужбы на Купянском направлении обнаружили кучу мусора.

Далее обнаружили мусор, который шевелится. Ну и, чтобы мусор не расползался из этой кучи - откорректировали арту".

Детали: сообщается, что в результате слаженных действий аэроразведчиков и артиллерийского подразделения был уничтожен взводный опорный пункт врага с боекомплектом.

Темы: Пограничная службаХарьковская областьвойна
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