Рада припинила депутатство Забродського: генерал-лейтенант повертається на військову службу

Верховна Рада достроково припинила повноваження народного депутата "Європейскої солідарності" генерал-лейтенанта ЗСУ Михайла Забродського. За даними джерел УП, він може отримати посаду в Генштабі.

Джерело: народний депутат та член фракції "Євросолідарності" Олексій Гончаренко у Telegram

Деталі: Відповідне рішення народні депутати підтримали - 307 голосами.

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Гончаренко зазначив, що генерал-лейтенант повертається на військову службу.

За його словами, Забродського планують призначити заступником головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного.

Про те, що Забродський вирішив скласти мандат, стало відомо 17 березня. За даними джерел УП, він може отримати посаду в Генштабі.

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Нагадаємо: Михайло Забродський - генерал-лейтенант ЗСУ, народний депутат України 9 скликання від "Євросолідарності". Командувач Десантно-штурмових військ (2015 - 2019), перший заступник керівника aнтитерористичного центру при СБУ і керівник aнтитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей (2017), герой України.