Рада прекратила депутатство Забродского: генерал-лейтенант возвращается на военную службу
Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Европейской солидарности" генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского. По данным источников УП, он может получить должность в Генштабе.
Источник: народный депутат и член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram
Детали: Соответствующее решение народные депутаты поддержали - 307 голосами.
Гончаренко отметил, что генерал-лейтенант возвращается на военную службу.
По его словам, Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.
О том, что Забродский решил сложить мандат, стало известно 17 марта. По данным источников УП, он может получить должность в Генштабе.
Напомним: Михаил Забродский - генерал-лейтенант ЗСУ, Народный депутат Украины 9 созыва от Евросолидарности. Командующий Десантно-штурмовых войск (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.