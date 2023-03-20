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Рада прекратила депутатство Забродского: генерал-лейтенант возвращается на военную службу

Алена МазуренкоПонедельник, 20 марта 2023, 14:28
Рада прекратила депутатство Забродского: генерал-лейтенант возвращается на военную службу
Михаил Забродский, фото: пресс-центр штаба АТО

Верховная Рада досрочно прекратила полномочия народного депутата "Европейской солидарности" генерал-лейтенанта ВСУ Михаила Забродского. По данным источников УП, он может получить должность в Генштабе.

Источник: народный депутат и член фракции "Евросолидарности" Алексей Гончаренко в Telegram

Детали: Соответствующее решение народные депутаты поддержали - 307 голосами.

Гончаренко отметил, что генерал-лейтенант возвращается на военную службу.

По его словам, Забродского планируют назначить заместителем главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

О том, что Забродский решил сложить мандат, стало известно 17 марта. По данным источников УП, он может получить должность в Генштабе.

Напомним: Михаил Забродский - генерал-лейтенант ЗСУ, Народный депутат Украины 9 созыва от Евросолидарности. Командующий Десантно-штурмовых войск (2015 - 2019), первый заместитель руководителя антитеррористического центра при СБУ и руководитель антитеррористической операции на территории Донецкой и Луганской областей (2017), герой Украины.

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Темы: Верховная РадаВооруженные силы
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