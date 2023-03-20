СБУ затримала зрадника, який передавав РФ дані про ЗСУ і чекав окупації Одеси

Правоохоронці викрили і затримали агента спецслужб РФ, який передавав дані про ЗСУ та очікував на окупацію Одеси.

Джерело: СБУ, прокуратура Одещини, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Зрадником виявився колишній правоохоронець (за даними джерела УП, фігурант служив в одному з управлінь Державної службі боротьби з економічною злочинністю ГУ МВС із 2009 по 2013 роки –ред) якого після початку повномасштабного вторгнення завербував кадровий співробітник ФСБ РФ.

За вказівкою агресора його поплічник збирав відомості про місця базування підрозділів Збройних сил України і Держприкордонслужби в Одеській та Миколаївській областях.

У "зоні особливої уваги" ворога була інформація про новостворений добровольчий батальйон ЗСУ під назвою "Чорноморська січ", зазначають в СБУ.

Для збору розвідданих російський агент записався на співбесіду до керівництва добробату начебто для вступу до лав підрозділу.

"Під прикриттям" цієї легенди він проводив приховану фотофіксацію місця дислокації військового формування та вивчав психотип командира для спроби його подальшого вербування.

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Вказано, що співробітники СБУ поетапно задокументували злочинну діяльність ворожого агента і затримали під час виконання ним розвідувального завдання.

За даними слідства, зрадник з власної ініціативи вийшов на російську спецслужбу і запропонував свою допомогу у війні проти України.

Зазначається, що він написав заяву на ім’я міністра МВС РФ, в якій просить розглянути його кандидатуру на керівну посаду в "управлінні економічної безпеки та протидії корупції в Одеській області", у разі захоплення регіону.

Крім того, встановлено, що після ракетних ударів по обласному центру російський агент виходив на місцевість для фіксації наслідків та коригування повторних повітряних атак.

Під час обшуку у фігуранта виявлено мобільний телефон із доказами комунікації з агресором.

Затриманому повідомили підозру в державній зраді, вчиненій в умовах воєнного стану.

Суд обрав чоловіку міру запобіжного заходу – тримання під вартою без права на заставу, повідомляють у прокуратурі.