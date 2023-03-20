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СБУ задержала предателя, который передавал РФ данные о ВСУ и ждал оккупации Одессы

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 14:31
СБУ задержала предателя, который передавал РФ данные о ВСУ и ждал оккупации Одессы
фото СБУ

Правоохранители разоблачили и задержали агента спецслужб РФ, который передавал данные о ВСУ и ожидал оккупации Одессы.

Источник: СБУ, прокуратура Одесской области, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Предателем оказался бывший правоохранитель (по данным источника УП, фигурант служил в одном из управлений Государственной службе борьбы с экономической преступностью ГУ МВД с 2009 по 2013 годы -ред), которого после начала полномасштабного вторжения завербовал кадровый сотрудник ФСБ РФ.

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По указанию агрессора его пособник собирал сведения о местах базирования подразделений Вооруженных сил Украины и Госпогранслужбы в Одесской и Николаевской областях.

В "зоне особого внимания" врага была информация о новосозданном добровольческом батальоне ВСУ под названием "Черноморская сечь", отмечают в СБУ.

Для сбора разведданных российский агент записался на собеседование к руководству добробата якобы для вступления в ряды подразделения.

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"Под прикрытием" этой легенды он проводил скрытую фотофиксацию места дислокации военного формирования и изучал психотип командира для попытки его дальнейшей вербовки.

Указано, что сотрудники СБУ поэтапно задокументировали преступную деятельность вражеского агента и задержали во время выполнения им разведывательного задания.

По данным следствия, предатель по собственной инициативе вышел на российскую спецслужбу и предложил свою помощь в войне против Украины.

Отмечается, что он написал заявление на имя министра МВД РФ, в котором просит рассмотреть его кандидатуру на руководящую должность в "управлении экономической безопасности и противодействия коррупции в Одесской области", в случае захвата региона.

Кроме того, установлено, что после ракетных ударов по областному центру российский агент выходил на местность для фиксации последствий и корректировки повторных воздушных атак.

Во время обыска у фигуранта обнаружен мобильный телефон с доказательствами коммуникации с агрессором.

Заадержанному сообщено подозрение в государственной измене, совершенной в условиях военного положения.

Суд избрал мужчине меру пресечения - содержание под стражей без права на залог, сообщают в прокуратуре.

 
фото прокуратуры

Темы: ОдессагосизменаСБУвойна
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