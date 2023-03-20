Під час тривоги поблизу Києва збили ворожий літальний об’єкт – КМВА
Київська міська військова адміністрація повідомила про збиття ворожого літального об'єкта поблизу Києва у понеділок.
Джерело: голова КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба адміністрації
Пряма мова: "Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА.
Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні!"
Деталі: Водночас Попко вкотре вкотре закликав усіх мешканців столиці - чітко та неухильно дотримуватися вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку потрібно негайно прямувате в найближчі укриття.
Що передувало: У понеділок 20 березня в Києві та області о 15:39 було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала 16 хвилин.