Під час тривоги поблизу Києва збили ворожий літальний об’єкт – КМВА

Київська міська військова адміністрація повідомила про збиття ворожого літального об'єкта поблизу Києва у понеділок.

Джерело: голова КМВА Сергій Попко, якого цитує пресслужба адміністрації

Пряма мова: "Під час крайньої повітряної тривоги в повітряному просторі північніше Києва був виявлений ворожий об’єкт типу БПЛА.

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Силами і засобами ППО ціль була знищена. В черговий раз дякуємо нашій протиповітряній обороні!"

Деталі: Водночас Попко вкотре вкотре закликав усіх мешканців столиці - чітко та неухильно дотримуватися вимог щодо порядку дій у разі отримання сигналу про загрозу повітряних ударів. З отриманням сигналу про повітряну небезпеку потрібно негайно прямувате в найближчі укриття.

Що передувало: У понеділок 20 березня в Києві та області о 15:39 було оголошено повітряну тривогу. Вона тривала 16 хвилин.