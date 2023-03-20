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Во время тревоги вблизи Киева сбит вражеский летательный объект – КГВА

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 16:23
Во время тревоги вблизи Киева сбит вражеский летательный объект – КГВА

Киевская городская военная администрация сообщила о сбитии вражеского летательного объекта под Киевом в понедельник.

Источник: глава КГВА Сергей Попко, которого цитирует пресс-служба администрации

Прямая речь: "Во время крайней воздушной тревоги в воздушном пространстве севернее Киева был обнаружен вражеский объект типа БПЛА.

Силами и средствами ПВО цель была уничтожена. В очередной раз благодарим нашу противовоздушную оборону!"

Детали: В то же время Попко в очередной раз призвал всех жителей столицы - четко и неукоснительно соблюдать требования о порядке действий в случае получения сигнала об угрозе воздушных ударов. С получением сигнала о воздушной опасности нужно немедленно направляться в ближайшие укрытия.

Что предшествовало: В понедельник 20 марта в Киеве и области в 15:39 была объявлена воздушная тревога. Она продолжалась 16 минут.

Темы: воздушная тревогаКиевПВО
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