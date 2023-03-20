В Раду зайшли подання на призначення трьох міністрів
У Верховну Раду надійшли подання прем’єр-міністра Дениса Шмигаля про призначення трьох міністрів.
Джерело: представник уряду в парламенті Тарас Мельничук у Telegram
Деталі: Звільненого попереднім рішенням парламенту Михайла Федорова пропонується призначити віцепрем'єром з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій, міністром цифрової трансформації;
На посаду міністра освіти і науки пропонується кандидатура Оксена Лісового.
Камишіна Олександра подано на посаду міністра з питань стратегічних галузей промисловості.
Що передувало: Верховна Рада на засіданні 20 березня відправила у відставку 3 міністрів – міністра освіти і науки, міністра з питань стратегічних галузей промисловості та міністра цифрової трансформації.
У Кабміні пояснювали зокрема, що Федорова знову призначать міністром, і він опікуватиметься ще низкою напрямів, окрім діджиталізації. Його майбутня посада - віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки і технологій - міністр цифрової трансформації України.
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