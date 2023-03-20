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В Раду зашли представления на назначение трех министров

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 17:32
В Раду зашли представления на назначение трех министров
коллаж УП

В Верховную Раду поступили представления премьер-министра Дениса Шмыгаля о назначении трех министров.

Источник: представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук в Telegram

Детали: Уволенного предыдущим решением парламента Михаила Федорова предлагается назначить вице-премьером по инновациям, развитию образования, науки и технологий, министром цифровой трансформации;

На должность министра образования и науки предлагается кандидатура Оксена Лисового.

Камышин Александр представлен на должность министра по вопросам стратегических отраслей промышленности.

Что предшествовало: Верховная Рада на заседании 20 марта отправила в отставку 3 министров - министра образования и науки, министра по вопросам стратегических отраслей промышленности и министра цифровой трансформации.

В Кабмине объясняли в частности, что Федорова снова назначат министром, и он будет заниматься еще рядом направлений, кроме диджитализации. Его будущая должность - вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Украины.

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Темы: Кабинет министровВерховная Рада
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