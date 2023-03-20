Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Підозрювані у вбивстві добровольця "Свободи" постануть перед судом

Валентина РоманенкоПонеділок, 20 березня 2023, 18:18
Підозрювані у вбивстві добровольця Свободи постануть перед судом
фото прокуратури

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого в жовтні 2022 року загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва та набув суспільного резонансу.

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у Щербину та разом з товаришами втік.

34-річний потерпілий доброволець від отриманих травм помер.

 
У Щербини залишилися дружина і дитина

Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".

 

Дії водія "Лексус" кваліфікували як умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів.

ВІДЕО ДНЯ

Дії інших підозрюваних кваліфіковано як хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт відносно трьох зловмисників, які перебувають під вартою, скерували до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

Як уточнила "Українській правді" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, підготовче засідання суду відбудеться 21 березня.

Теми: вбивствоКиївпрокуратура
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
вбивство
Справи Майдану: з України втік обвинувачений у вбивстві журналіста Сергієнка
Планував убивства Резнікова і Буданова: бойовик отримав 12 років тюрми
У Гамбурзі сталася стрілянина: є загиблі
Останні новини
22:03
Кулеба: ПАР не зможе проігнорувати ордер на арешт Путіна
21:43
Армія РФ намагається взяти Авдіївку в кільце, але вже видихається – Сили оборони
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
Усі новини...