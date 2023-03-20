Підозрювані у вбивстві добровольця "Свободи" постануть перед судом

Прокурори скерували до суду обвинувальний акт відносно трьох учасників дорожнього конфлікту, внаслідок якого в жовтні 2022 року загинув військовослужбовець ДФТГ "Свобода" Олексій Щербина.

Джерело: Київська міська прокуратура, речниця відомства Надія Максимець у коментарі УП

Деталі: Злочин стався 21 жовтня 2022 року у Голосіївському районі Києва та набув суспільного резонансу.

Згідно з матеріалами слідства, між потерпілим, який керував автомобілем "Хюндай", та водієм "Лексус" виник конфлікт щодо першочерговості проїзду. Під час суперечки пасажири "Лексус" побили потерпілого. Після цього водій "Лексуса" вистрелив у Щербину та разом з товаришами втік.

34-річний потерпілий доброволець від отриманих травм помер.

У Щербини залишилися дружина і дитина

Правоохоронці затримали нападників по "гарячих слідах".

Дії водія "Лексус" кваліфікували як умисне вбивство, вчинене з хуліганських мотивів.

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Дії інших підозрюваних кваліфіковано як хуліганство, що супроводжувалося особливою зухвалістю, вчинене групою осіб із застосуванням предмета, спеціально пристосованого для нанесення тілесних ушкоджень.

Наразі досудове розслідування завершено.

Обвинувальний акт відносно трьох зловмисників, які перебувають під вартою, скерували до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

Як уточнила "Українській правді" речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець, підготовче засідання суду відбудеться 21 березня.