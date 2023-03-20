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Подозреваемые в убийстве добровольца "Свободы" предстанут перед судом

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 18:18
Подозреваемые в убийстве добровольца Свободы предстанут перед судом
фото прокуратуры

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников дорожного конфликта, в результате которого в октябре 2022 года погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева и получило общественный резонанс.

Согласно материалам следствия, между потерпевшим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в Щербину и вместе с товарищами скрылся.

34-летний пострадавший доброволец от полученных травм скончался.

 
У Щербины остались жена и ребенок

Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".

 

Действия водителя "Лексус" квалифицировали как умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

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Действия других подозреваемых квалифицированы как хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Сейчас досудебное расследование завершено.

Обвинительный акт в отношении трех злоумышленников, которые находятся под стражей, направили в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, подготовительное заседание суда состоится 21 марта.

Темы: убийствоКиевпрокуратура
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