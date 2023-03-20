Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Подозреваемые в убийстве добровольца "Свободы" предстанут перед судом

Валентина РоманенкоПонедельник, 20 марта 2023, 17:18
Подозреваемые в убийстве добровольца Свободы предстанут перед судом
фото прокуратуры

Прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении трех участников дорожного конфликта, в результате которого в октябре 2022 года погиб военнослужащий ДФТГ "Свобода" Алексей Щербина.

Источник: Киевская городская прокуратура, спикер ведомства Надежда Максимец в комментарии УП

Детали: Преступление произошло 21 октября 2022 года в Голосеевском районе Киева и получило общественный резонанс.

Реклама:

Согласно материалам следствия, между потерпевшим, который управлял автомобилем "Хюндай", и водителем "Лексус" возник конфликт относительно первоочередности проезда. Во время спора пассажиры "Лексус" избили потерпевшего. После этого водитель "Лексуса" выстрелил в Щербину и вместе с товарищами скрылся.

34-летний пострадавший доброволец от полученных травм скончался.

 
У Щербины остались жена и ребенок

Правоохранители задержали нападавших по "горячим следам".

ВИДЕО ДНЯ
 

Действия водителя "Лексус" квалифицировали как умышленное убийство, совершенное из хулиганских побуждений.

Действия других подозреваемых квалифицированы как хулиганство, сопровождавшееся особой дерзостью, совершенное группой лиц с применением предмета, специально приспособленного для нанесения телесных повреждений.

Сейчас досудебное расследование завершено.

Обвинительный акт в отношении трех злоумышленников, которые находятся под стражей, направили в Голосеевский районный суд Киева для рассмотрения по существу.

Как уточнила "Украинской правде" пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец, подготовительное заседание суда состоится 21 марта.

Темы: убийствоКиевпрокуратура
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия

Утренняя атака на Украину: по меньшей мере 18 погибших и 87 раненых

видеоРоссия запустила 110 ракет, но мы обязательно дадим ответ - Зеленский

обновлено, фотоВ Киеве обломки упали в нескольких районах, есть возгорание многоэтажки и раненые - КГВА

БЭБ провело обыски в компаниях бизнесмена, лишенного гражданства за контрабанду

Президент о селекторе: Есть хорошие результаты в защите от коллаборантов

Все новости...
убийство
Россияне попали в хату пенсионерки на Сумщине – она погибла
Белый дом намекнул, что Пригожина убил Путин
К убийству Пригожина может быть причастен российский шпион, отравивший Скрипалей – СМИ
Последние новости
12:16
Массированная атака по Украине стоила России не менее 1,27 миллиарда долларов
12:12
Кулеба: Хочу, чтобы звуки взрывов в Украине услышали во всем мире, это то, что действительно говорит Россия
12:10
Джипси Бланшар вышла из тюрьмы: история девушки из США, которая заказала убийство матери после лет пыток
12:08
В Киеве тепло, вода и газ поставляются в штатном режиме - КГГА
11:51
В Киеве перекрыли движение транспорта на некоторых участках: ликвидируют последствия ракетной атаки
11:49
В "Дії" временно не будут работать услуги для водителей
11:40
Из-за ракетной атаки в Киеве ухудшилось качество воздуха – КГГА
11:39
На Киевщине повреждены 11 домов и 11 авто − глава ОГА
11:35
Умер украинский художник Игорь Янович
11:30
Стало меньше украинцев, которые видят Украину через 10 лет процветающей страной ЕС
Все новости...
Реклама: