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Немецкие БМП Marder уже направляются в Украину - министр обороны

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 18:25

Глава министерства обороны Германии Борис Писториус заявил, что немецкие боевые машины пехоты Marder, о передаче которых Берлин объявил в январе, уже направляются в Украину.

Об этом, как сообщает корреспондент "Европейской правды", он заявил перед заседанием Совета Европейского Союза в понедельник.

Писториус отметил, что центральной темой при обсуждении "снова есть и должна быть поддержка Украины", подчеркнув, что Германия является "самым большим сторонником Украины".

Министр рассказал о ходе тренировок украинских военных на комплексах ПВО и танках и отметил, что БМП Marder находятся в пути в Украину.

"Сейчас более 1000 украинских солдат проходят подготовку на комплексах противовоздушной обороны, на Leopard, Marder. Marder уже на пути в Украину", - добавил он.

Напомним, 5 января после разговора лидеров США и Германии Джо Байдена и Олафа Шольца стало известно, что Соединенные Штаты намерены предоставить Украине боевые машины пехоты Bradley, а Германия планирует передать бронемашины Marder. Речь идет об около 40 единицах техники, которые должны прибыть в Украину до конца первого квартала 2023 года.

Первые украинские военные прибыли в Германию для прохождения обучения на боевой машине пехоты Marder в конце января.

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Темы: помощь УкраинеоружиеГермания
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