Білоруси виявили мертвого призовника неподалік від кордону з Польщею
Понеділок, 20 березня 2023, 18:57
Білоруські прикордонники повідомили, що в селі Оберовщина, неподалік від кордону Білорусі та Польщі, виявлено тіло 19-річного військовослужбовця з ознаками суїциду.
Джерело: Брестська Краснознамьонна прикордонна група імені Ф.Е. Дзержинського, Telegram-канал МотолькоПомоги
Дослівно прикордонна група: "Вдень 20 березня в с. Оберівщина Кам'янецького району в приміщенні відділення прикордонного контролю "Високо-Литовськ" виявлено труп військовослужбовця з ознаками суїциду.
Рядовий 2003 року народження був призваний у жовтні 2022 року і проходив службу у Брестській прикордонній групі".
Деталі: Повідомляється, що на місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група. Причини смерті встановлюються.
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