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Білоруси виявили мертвого призовника неподалік від кордону з Польщею 

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 18:57
Білоруси виявили мертвого призовника неподалік від кордону з Польщею 
Фото з Telegram МотолькоПомоги

Білоруські прикордонники повідомили, що в селі Оберовщина, неподалік від кордону Білорусі та Польщі, виявлено тіло 19-річного військовослужбовця з ознаками суїциду.

Джерело: Брестська Краснознамьонна прикордонна група імені Ф.Е. Дзержинського, Telegram-канал МотолькоПомоги

Дослівно прикордонна група: "Вдень 20 березня в с. Оберівщина Кам'янецького району в приміщенні відділення прикордонного контролю "Високо-Литовськ" виявлено труп військовослужбовця з ознаками суїциду. 

Рядовий 2003 року народження був призваний у жовтні 2022 року і проходив службу у Брестській прикордонній групі".

Деталі: Повідомляється, що на місці виявлення тіла працює слідчо-оперативна група. Причини смерті встановлюються.

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Теми: Білорусь
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