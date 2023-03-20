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Беларусы обнаружили мертвого призовника недалеко от границы с Польшей 

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 17:57
Беларусы обнаружили мертвого призовника недалеко от границы с Польшей 
Фото из Telegram МотолькоПомоги

Беларусские пограничники сообщили, что в деревне Оберовщина, неподалеку от границы Беларуси и Польши, обнаружен тело 19-летнего военнослужащего с признаками суицида.

Источник: Брестская Краснознаменная пограничная группа имени Ф.Э. Дзержинского, Telegram-канал МотолькоПомоги

Дословно пограничная группа: "Днем 20 марта в д. Оберовщина Каменецкого района в помещении отделения пограничного контроля "Высоко-Литовск" обнаружен труп военнослужащего с признаками суицида. 

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Рядовой 2003 года рождения был призван в октябре 2022 года и проходил службу в Брестской пограничной группе".

Детали: Сообщается, что на месте обнаружения тела работает следственно-оперативная группа. Причины смерти устанавливаются.

Темы: Беларусь
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