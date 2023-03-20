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Маріуполь: на "Азовсталі" окупанти розмістили вертолітний майданчик, у центрі зносять будинки

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 18:37
Маріуполь: на Азовсталі окупанти розмістили вертолітний майданчик, у центрі зносять будинки
Маріуполь в окупації: знесення тривають, скриншот

Представники української влади заявляють, що в окупованому Маріуполі росіяни продовжують зносити пошкоджені будинки, а також активно використовують гелікоптери.

Джерело: Маріупольська міська рада і радник мера міста Петро Андрющенко в Telegram

Пряма мова Андрющенка: "Над Маріуполем знов висока активність гелікоптерів сьогодні. Всі на низькій відстані в напрямку Азовсталі. Саме на Азовсталі ближче до Шлакової гори (шламового відвалу) окупанти розмістили вертолітну площадку". 

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Деталі: Крім того, за даними Андрющенка, зафіксовано велике переміщення колони вантажівок МНС РФ через Маріуполь у напрямку Мангушу й Бердянська.

Водночас, міськрада показала відеодоказ, як "окупанти стирають з мапи український Маріуполь". 

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"Спочатку зруйнували його масованими обстрілами, а потім зносять будинки цілими кварталами, залишаючи після них голу пустош. І це стосується не лише околиць, а й центральних вулиці міста", – йдеться у повідомленні. 

Зокрема, знищують будинки по проспекту Будівельників.

За даними міськради, всього в окупованому Маріуполі вже близько 300 багатоповерхівок стерто росіянами: "Цілодобово десятки будинків у всіх районах масово зносять разом з тілами вбитих росіянами маріупольців".

Пряма мова мера Маріуполя Вадима Бойченка: "Окупанти намагаються сховати сліди своїх злочинів. До кінця року ставлять план знести понад 900 будинків, адже знають, що вже скоро за усе скоєне доведеться відповідати. 

Вони розуміють, що ордер на арешт Путіна – це лише перший крок. Кожен злочинець з‘явиться на лаві підсудних. Саме тому сьогодні фіксуємо усі злочини росіян. Вони стануть доказовою базою для Гааги".

Теми: МаріупольокупаціявійнаРосія
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