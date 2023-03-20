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Мариуполь: на "Азовстали" оккупанты разместили вертолетную площадку, в центре сносят дома

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 18:37
Мариуполь: на Азовстали оккупанты разместили вертолетную площадку, в центре сносят дома
Мариуполь в оккупации: снос продолжается, скриншот

Представители украинской власти заявляют, что в оккупированном Мариуполе россияне продолжают сносить поврежденные дома, а также активно используют вертолеты.

Источник: Мариупольский городской совет и советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Над Мариуполем вновь высокая активность вертолетов сегодня. Все на низком расстоянии в направлении Азовстали. Именно на Азовстали ближе к Шлаковой горе (шламовому отвалу) оккупанты разместили вертолетную площадку". 

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Детали: Кроме того, по данным Андрющенко, зафиксировано большое перемещение колонны грузовиков МЧС РФ через Мариуполь в направлении Мангуша и Бердянска.

В то же время, горсовет показал видеодоказательство, как "оккупанты стирают с карты украинский Мариуполь". 

ВИДЕО ДНЯ

"Сначала разрушили его массированными обстрелами, а затем сносят дома целыми кварталами, оставляя после них голую пустошь. И это касается не только окраин, но и центральных улиц города", – говорится в сообщении. 

В частности, уничтожают дома по проспекту Строителей.

По данным горсовета, всего в оккупированном Мариуполе уже около 300 многоэтажек стерто россиянами: "Круглосуточно десятки домов во всех районах массово сносят вместе с телами убитых россиянами мариупольцев".

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. До конца года ставят план снести более 900 домов, ведь знают, что уже скоро за все содеянное придется отвечать. 

Они понимают, что ордер на арест Путина – это только первый шаг. Каждый преступник появится на скамье подсудимых. Именно поэтому сегодня фиксируем все преступления россиян. Они станут доказательной базой для Гааги".

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
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