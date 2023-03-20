Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Мариуполь: на "Азовстали" оккупанты разместили вертолетную площадку, в центре сносят дома

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 19:37
Мариуполь: на Азовстали оккупанты разместили вертолетную площадку, в центре сносят дома
Мариуполь в оккупации: снос продолжается, скриншот

Представители украинской власти заявляют, что в оккупированном Мариуполе россияне продолжают сносить поврежденные дома, а также активно используют вертолеты.

Источник: Мариупольский городской совет и советник мэра города Петр Андрющенко в Telegram

Прямая речь Андрющенко: "Над Мариуполем вновь высокая активность вертолетов сегодня. Все на низком расстоянии в направлении Азовстали. Именно на Азовстали ближе к Шлаковой горе (шламовому отвалу) оккупанты разместили вертолетную площадку". 

Детали: Кроме того, по данным Андрющенко, зафиксировано большое перемещение колонны грузовиков МЧС РФ через Мариуполь в направлении Мангуша и Бердянска.

В то же время, горсовет показал видеодоказательство, как "оккупанты стирают с карты украинский Мариуполь". 

"Сначала разрушили его массированными обстрелами, а затем сносят дома целыми кварталами, оставляя после них голую пустошь. И это касается не только окраин, но и центральных улиц города", – говорится в сообщении. 

ВИДЕО ДНЯ

В частности, уничтожают дома по проспекту Строителей.

По данным горсовета, всего в оккупированном Мариуполе уже около 300 многоэтажек стерто россиянами: "Круглосуточно десятки домов во всех районах массово сносят вместе с телами убитых россиянами мариупольцев".

Прямая речь мэра Мариуполя Вадима Бойченко: "Оккупанты пытаются скрыть следы своих преступлений. До конца года ставят план снести более 900 домов, ведь знают, что уже скоро за все содеянное придется отвечать. 

Они понимают, что ордер на арест Путина – это только первый шаг. Каждый преступник появится на скамье подсудимых. Именно поэтому сегодня фиксируем все преступления россиян. Они станут доказательной базой для Гааги".

Темы: МариупольоккупациявойнаРосcия
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Мариуполь
В Мариуполе кто-то крикнул Путину: "Это все неправда. Это все напоказ"
Аналитики объяснили, что Путин хотел показать визитом в оккупированный Мариуполь
Путин посетил Мариуполь - российские пропагандисты
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...