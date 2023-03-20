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Світ не мають обдурити "мирні пропозиції" Китаю – Блінкен

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 19:07

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок скептично прокоментував "мирні пропозиції" Китаю для вирішення повномасштабної війни в Україні, попередивши, що вони можуть бути "тактикою затягування часу", щоб допомогти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Блінкена під час пресконференції цитує агенція AFP.

"Світ не має обдурити будь-який тактичний крок Росії із "замороження" війни на власних умовах, який підтримає Китай або будь-яка інша країна", – сказав державний секретар США.

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Він додав, що США вітають будь-які дипломатичні кроки, спрямовані на "справедливий і міцний мир", але висловив сумніви в тому, що Китай захищає "суверенітет і територіальну цілісність" України.

"Будь-який план, який не ставить на перше місце цей важливий принцип, у найкращому разі є тактикою затягування часу або просто намагається сприяти несправедливому результату. Це не конструктивна дипломатія", – вважає Блінкен.

Як підкреслив державний секретар США, заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських військ з території України, фактично означає підтримку визнання російських завоювань.

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Окремо Блінкен підтримав позицію президента Володимира Зеленського, який вимагає виведення російських військ із України.

"Якщо Китай відданий підтримці припинення війни на основі принципів Статуту ООН, як це передбачено в першому пункті його плану, він може взаємодіяти з президентом Зеленським та Україною на цій основі і використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої війська", – сказав він.

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Теми: КитайРосіяСШАУкраїна
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