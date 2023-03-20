Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Світ не мають обдурити "мирні пропозиції" Китаю – Блінкен

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 20:07

Державний секретар США Ентоні Блінкен у понеділок скептично прокоментував "мирні пропозиції" Китаю для вирішення повномасштабної війни в Україні, попередивши, що вони можуть бути "тактикою затягування часу", щоб допомогти Росії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Блінкена під час пресконференції цитує агенція AFP.

"Світ не має обдурити будь-який тактичний крок Росії із "замороження" війни на власних умовах, який підтримає Китай або будь-яка інша країна", – сказав державний секретар США.

Він додав, що США вітають будь-які дипломатичні кроки, спрямовані на "справедливий і міцний мир", але висловив сумніви в тому, що Китай захищає "суверенітет і територіальну цілісність" України.

"Будь-який план, який не ставить на перше місце цей важливий принцип, у найкращому разі є тактикою затягування часу або просто намагається сприяти несправедливому результату. Це не конструктивна дипломатія", – вважає Блінкен.

Як підкреслив державний секретар США, заклик до припинення вогню, який не передбачає виведення російських військ з території України, фактично означає підтримку визнання російських завоювань.

Окремо Блінкен підтримав позицію президента Володимира Зеленського, який вимагає виведення російських військ із України.

ВІДЕО ДНЯ

"Якщо Китай відданий підтримці припинення війни на основі принципів Статуту ООН, як це передбачено в першому пункті його плану, він може взаємодіяти з президентом Зеленським та Україною на цій основі і використовувати свій вплив, щоб змусити Москву відвести свої війська", – сказав він.

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня. 

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.

Теми: КитайРосіяСШАУкраїна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Китай
War Speeches. Путіна чекають в Гаазі, а Україна готується до контрнаступу
Путін і Сі Цзіньпін зустрілися в Кремлі
ВООЗ закликає Китай оприлюднити дані про походження COVID-19 після появи нової версії
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...