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Мир не должны обмануть "мирные предложения" Китая - Блинкен

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 19:07

Государственный секретарь США Энтони Блинкен в понедельник скептически прокомментировал "мирные предложения" Китая для решения полномасштабной войны в Украине, предупредив, что они могут быть "тактикой затягивания времени", чтобы помочь России.

Как сообщает "Европейская правда", слова Блинкена во время пресс-конференции цитирует агентство AFP.

"Мир не должен обмануть любой тактический шаг России по "замораживанию" войны на собственных условиях, который поддержит Китай или любая другая страна", - сказал государственный секретарь США.

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Он добавил, что США приветствуют любые дипломатические шаги, направленные на "справедливый и прочный мир", но выразил сомнения в том, что Китай защищает "суверенитет и территориальную целостность" Украины.

"Любой план, который не ставит на первое место этот важный принцип, в лучшем случае является тактикой затягивания времени или просто пытается способствовать несправедливому результату. Это не конструктивная дипломатия", - считает Блинкен.

Как подчеркнул государственный секретарь США, "призыв к прекращению огня, который не предусматривает вывод российских войск с территории Украины, фактически означает поддержку признания российских завоеваний".

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Отдельно Блинкен поддержал позицию президента Владимира Зеленского, который требует вывода российских войск из Украины.

"Если Китай привержен поддержке прекращения войны на основе принципов Устава ООН, как это предусмотрено в первом пункте его плана, он может взаимодействовать с президентом Зеленским и Украиной на этой основе и использовать свое влияние, чтобы заставить Москву отвести свои войска", - сказал он.

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта. 

По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Темы: КитайРосcияСШАУкраина
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