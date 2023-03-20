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Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі – ЗМІ

"Європейська правда"Понеділок, 20 березня 2023, 19:28
Угорщина заблокувала спільну заяву ЄС про ордер на арешт Путіна в Гаазі – ЗМІ
Прапор Угорщини, фото LightrRcket via Getty Images

Угорщина заблокувала спільну заяву країн-членів Європейського Союзу щодо видання Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Владіміра Путіна.

Про це, як пише "Європейська правда", з посиланням на поінформованих співрозмовників повідомляє агенція Bloomberg.

Через вето Будапешта заяву від свого імені опублікував головний дипломат ЄС Жозеп Боррель, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".

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"ЄС розглядає рішення МКС як початок процесу підзвітності та притягнення російських лідерів до відповідальності за злочини і звірства, які вони замовляють, дозволяють або вчиняють в Україні", – йдеться в заяві Борреля, опублікованій у неділю ввечері.

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

Очікується, що ордер на арешт президента РФ фігуруватиме і у висновках засідання Європейської ради, яке відбудеться 23-24 березня. У проєкті висновків, які цитує Bloomberg, використовується подібне до заяви Борреля формулювання.

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За словами джерел агентства, лідери деяких держав можуть наполягати на більш жорстких формулюваннях щодо рішення Міжнародного кримінального суду.

Нагадаємо, у п'ятницю Міжнародний кримінальний суд видав ордери на арешт президента Росії Владіміра Путіна та Марії Львової-Бєлової, яка є уповноваженою президента РФ з прав дитини.

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: УгорщинаМіжнародний кримінальний судПутінРосія
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