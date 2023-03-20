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Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге – СМИ

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 19:28
Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге – СМИ
Флаг Венгрии, фото LightrRcket via Getty Images

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно издания Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на информированных собеседников сообщает агентство Bloomberg.

Из-за вето Будапешта заявление от своего имени опубликовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в котором решение Международного уголовного суда он "принял к сведению".

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"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером.

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.

Ожидается, что ордер на арест президента РФ будет фигурировать и в выводах заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта. В проекте выводов, которые цитирует Bloomberg, используется подобная заявлению Борреля формулировка.

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По словам источников агентства, лидеры некоторых государств могут настаивать на более жестких формулировках относительно решения Международного уголовного суда.

Напомним, в пятницу Международный уголовный суд выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: ВенгрияМеждународный уголовный судПутинРосcия
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