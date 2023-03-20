Венгрия заблокировала совместное заявление ЕС об ордере на арест Путина в Гааге – СМИ

Венгрия заблокировала совместное заявление стран-членов Европейского Союза относительно издания Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Об этом, как пишет "Европейская правда", со ссылкой на информированных собеседников сообщает агентство Bloomberg.

Из-за вето Будапешта заявление от своего имени опубликовал главный дипломат ЕС Жозеп Боррель, в котором решение Международного уголовного суда он "принял к сведению".

"ЕС рассматривает решение МУС как начало процесса подотчетности и привлечения российских лидеров к ответственности за преступления и зверства, которые они заказывают, позволяют или совершают в Украине", - говорится в заявлении Борреля, опубликованном в воскресенье вечером.

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.

Ожидается, что ордер на арест президента РФ будет фигурировать и в выводах заседания Европейского совета, которое состоится 23-24 марта. В проекте выводов, которые цитирует Bloomberg, используется подобная заявлению Борреля формулировка.

По словам источников агентства, лидеры некоторых государств могут настаивать на более жестких формулировках относительно решения Международного уголовного суда.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним, в пятницу Международный уголовный суд выдала ордера на арест президента России Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, уполномоченной президента РФ по правам ребенка.

Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.