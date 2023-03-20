Блінкен: Візит лідера КНР до Москви – "прикриття" для злочинів Росії в Україні

Державний секретар США Ентоні Блінкен вважає, що візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Москви може вказувати на те, що Пекін не вважає Росію відповідальною за воєнні злочини в Україні, скоєні в результаті її агресії.

Як повідомляє "Європейська правда", слова Блінкена під час виступу в Державному департаменті в понеділок цитує телеканал CNN.

"Те, що президент Сі їде до Росії через кілька днів після того, як Міжнародний кримінальний суд видав ордер на арешт президента Путіна, свідчить про те, що Китай не вбачає ролі в притягненні Кремля до відповідальності за звірства, скоєні в Україні", – заявив він.

"І замість того, щоб навіть засудити їх, він радше забезпечить дипломатичне прикриття Росії, щоб вона продовжувала вчиняти ці самі злочини", – додав очільник американської дипломатії.

Водночас Блінкен згадав про "принципи врегулювання української кризи", які Пекін опублікував у річницю повномасштабного вторгнення Росії, та зазначив, що окремі їх елементи відповідають зусиллям, які підтримають США.

Але він сказав, що будь-які заклики до припинення вогню, "які не передбачають виведення російських військ з української території, фактично будуть підтримкою схвалення російського завоювання", оскільки "дозволять Путіну перевести подих і переозброїти свої війська, а потім знову почати війну в більш вигідний для Росії час".

"Світ не має обдурити будь-який тактичний крок Росії із "замороження" війни на власних умовах, який підтримає Китай або будь-яка інша країна", – підкреслив державний секретар США.

ВІДЕО ДНЯ

Як відомо, офіційний візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна в Росію відбувається 20-22 березня.

За повідомленнями ЗМІ, Сі Цзіньпін планує поговорити з президентом України Володимиром Зеленським вперше за час повномасштабної війни, ймовірно, вже після поїздки до Москви.