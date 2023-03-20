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Блинкен: визит лидера КНР в Москву – "прикрытие" для преступлений России в Украине

"Европейская правда"Понедельник, 20 марта 2023, 22:12
Блинкен: визит лидера КНР в Москву – прикрытие для преступлений России в Украине
Си Цзиньпин и Владимир Путин в Москве, фото Кремля

Государственный секретарь США Энтони Блинкен считает, что визит лидера Китая Си Цзиньпина в Москву может указывать на то, что Пекин не считает Россию ответственной за военные преступления в Украине, совершенные в результате ее агрессии.

Как сообщает "Европейская правда", слова Блинкена во время выступления в Государственном департаменте в понедельник цитирует телеканал CNN.

"То, что президент Си едет в Россию через несколько дней после того, как Международный уголовный суд выдал ордер на арест президента Путина, свидетельствует о том, что Китай не видит роли в привлечении Кремля к ответственности за зверства, совершенные в Украине", - заявил он.

"И вместо того, чтобы даже осудить их, он скорее обеспечит дипломатическое прикрытие России, чтобы она продолжала совершать эти же преступления", - добавил глава американской дипломатии.

В то же время Блинкен вспомнил о "принципах урегулирования украинского кризиса", которые Пекин опубликовал в годовщину полномасштабного вторжения России, и отметил, что отдельные их элементы соответствуют усилиям, которые поддержат США.

Но он сказал, что любые призывы к прекращению огня, "которые не предусматривают вывода российских войск с украинской территории, фактически будут поддержкой одобрения российского завоевания", поскольку "позволят Путину перевести дыхание и перевооружить свои войска, а затем снова начать войну в более выгодное для России время".

"Мир не должен обмануть любой тактический шаг России по "замораживанию" войны на собственных условиях, который поддержит Китай или любая другая страна", - подчеркнул государственный секретарь США.

ВИДЕО ДНЯ

Официальный визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию проходит 20-22 марта. 

По сообщениям СМИ, Си Цзиньпин планирует поговорить с президентом Украины Владимиром Зеленским впервые за время полномасштабной войны, вероятно, уже после поездки в Москву.

Темы: КитайРосcияУкраинаСША
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