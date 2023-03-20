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Зеленський про спецтрибунал: Потрібне покарання за сам злочин агресії Росії

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 21:32
Зеленський про спецтрибунал: Потрібне покарання за сам злочин агресії Росії
Володимир Зеленський, фото ОП

Президент Володимир Зеленський обговорив ініціативу створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти України з канцлером Австрії Карлом Негаммером і прем’єр-міністром Ірландії Лео Варадкаром. 

Джерело: Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 

Пряма мова: "Я подякував Австрії за приєднання до групи, яка готує створення спецтрибуналу щодо агресії Росії проти нашої держави. Подякував і Ірландії – пану прем’єр-міністру за приєднання його держави до цієї групи. 

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Коло партнерів, які готові працювати разом, щоб покарати Росію за агресію, неминуче розширюється. І робить перспективу покарання все більш реалістичною.

Недостатньо притягнути до відповідальності тих, хто винен у злочинах, породжених агресією. Потрібне також покарання – цілком справедливе й законне – за сам первісний злочин, який породив усі інші злочини цієї війни.

Саме це забезпечить спеціальний трибунал. Щодня ми наближаємо його створення".

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Деталі: Зеленський додав, що 20 березня це питання, а також робота з Міжнародним кримінальним судом обговорювались у Лондоні на конференції міністрів юстиції Європи.

Президент України закликав її учасників "підтримувати всі елементи міжнародних зусиль, щоб агресор був точно покараний".

Цьому передувало: 17 березня Палата досудового провадження II Міжнародного кримінального суду (МКС) видала ордер на арешт президента Росії Володимира Путіна та уповноваженої президента РФ із прав дитини Марії Львової-Бєлової: їх підозрюють у скоєнні воєнного злочину - незаконної депортації та переміщення дітей з окупованих районів України до РФ.

Теми: ЗеленськийРосіяПутінвійна
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