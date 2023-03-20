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Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии России

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 21:32
Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии России
Владимир Зеленский, фото ОП

Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии РоссииПрезидент Владимир Зеленский обсудил инициативу создания спецтрибунала относительно агрессии России против Украины с канцлером Австрии Карлом Негаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 

Прямая речь: "Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала относительно агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. 

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Круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной.

Недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за само первоначальное преступление, породившее все остальные преступления этой войны.

Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание".

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Детали: Зеленский добавил, что 20 марта этот вопрос, а также работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне на конференции министров юстиции Европы.

Президент Украины призвал ее участников "поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан".

Этому предшествовало: 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой: их подозревают в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Темы: ЗеленскийРосcияПутинвойна
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