Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии России

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 22:32
Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии России
Владимир Зеленский, фото ОП

Зеленский о спецтрибунале: Нужно наказание за само преступление агрессии РоссииПрезидент Владимир Зеленский обсудил инициативу создания спецтрибунала относительно агрессии России против Украины с канцлером Австрии Карлом Негаммером и премьер-министром Ирландии Лео Варадкаром. 

Источник: Владимир Зеленский в вечернем обращении 

Прямая речь: "Я поблагодарил Австрию за присоединение к группе, которая готовит создание спецтрибунала относительно агрессии России против нашего государства. Поблагодарил и Ирландию – господина премьер-министра за присоединение его государства к этой группе. 

Круг партнеров, которые готовы работать вместе, чтобы наказать Россию за агрессию, неизбежно расширяется. И делает перспективу наказания все более реалистичной.

Недостаточно привлечь к ответственности тех, кто виновен в преступлениях, порожденных агрессией. Нужно также наказание – вполне справедливое и законное – за само первоначальное преступление, породившее все остальные преступления этой войны.

Именно это обеспечит специальный трибунал. Каждый день мы приближаем его создание".

Детали: Зеленский добавил, что 20 марта этот вопрос, а также работа с Международным уголовным судом обсуждались в Лондоне на конференции министров юстиции Европы.

ВИДЕО ДНЯ

Президент Украины призвал ее участников "поддерживать все элементы международных усилий, чтобы агрессор был точно наказан".

Этому предшествовало: 17 марта Палата досудебного производства II Международного уголовного суда (МУС) выдала ордер на арест президента России Владимира Путина и уполномоченной президента РФ по правам ребенка Марии Львовой-Беловой: их подозревают в совершении военного преступления – незаконной депортации и перемещении детей из оккупированных районов Украины в РФ.

Темы: ЗеленскийРосcияПутинвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
Зеленский
Зеленский: Имеем несколько важных оборонных решений
Зеленский поблагодарил канцлера Австрии за поддержку спецтрибунала по РФ
После неудачной попытки встретиться с Зеленским УПЦ МП обратилась к нему в интернете
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...