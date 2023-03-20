Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Зеленський відзначив бійців, які тримають оборону на Донеччині й Херсонщині

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 23:49
Зеленський відзначив бійців, які тримають оборону на Донеччині й Херсонщині
Бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 березня відзначив низку бригад, які тримають оборону у Донецькій області, зокрема в Бахмуті, та у Херсонській області.

Джерело: відеозвернення глави держави й верховного головнокомандувача України

Пряма мова: "Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців. Усіх, хто б’ється за нашу державу.

56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута!

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники "Сімдесятдевʼятки", морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ" – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині!

Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!".

Деталі: Зеленський подякував усім, хто зараз у бою, хто захищає незалежність України і хто їй допомагає.

ВІДЕО ДНЯ

Теми: ЗеленськийвійнаДонецька областьХерсонська область
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
Зеленський
Зеленський про спецтрибунал: Потрібне покарання за сам злочин агресії Росії
Зеленський: Маємо кілька важливих оборонних рішень
Зеленський подякував канцлеру Австрії за підтримку спецтрибуналу щодо РФ
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...