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Зеленський відзначив бійців, які тримають оборону на Донеччині й Херсонщині

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 22:49
Зеленський відзначив бійців, які тримають оборону на Донеччині й Херсонщині
Бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 20 березня відзначив низку бригад, які тримають оборону у Донецькій області, зокрема в Бахмуті, та у Херсонській області.

Джерело: відеозвернення глави держави й верховного головнокомандувача України

Пряма мова: "Хочу сьогодні, як і завжди, відзначити наших бійців. Усіх, хто б’ється за нашу державу.

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56-та і 57-ма окремі мотопіхотні бригади – дякую вам, хлопці! Дякую за силу та стійкість в обороні Бахмута!

Воїни 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців, десантники "Сімдесятдевʼятки", морпіхи 35-ї та 36-ї окремих бригад, 74-й окремий розвідбат, наші артилеристи 55-ї бригади "Запорізька Січ" – я радий, що можу незмінно дякувати вам за результати, за міцність, за стійкість на Донеччині!

Херсонський напрямок... 406-та окрема артилерійська бригада і 131-й окремий розвідбат – молодці, хлопці! Незмінно влучні, незмінно сильні!".

ВІДЕО ДНЯ

Деталі: Зеленський подякував усім, хто зараз у бою, хто захищає незалежність України і хто їй допомагає.

Теми: ЗеленськийвійнаДонецька областьХерсонська область
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