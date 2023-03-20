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Зеленский отметил бойцов, которые держат оборону в Донецкой и Херсонской областях

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 22:49
Зеленский отметил бойцов, которые держат оборону в Донецкой и Херсонской областях
Бойцы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 20 марта отметил ряд бригад, которые держат оборону в Донецкой области, в частности в Бахмуте, и в Херсонской области.

Источник: видеообращение главы государства и верховного главнокомандующего Украины

Прямая речь: "Хочу сегодня, как и всегда, отметить наших бойцов. Всех, кто сражается за наше государство.

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56-я и 57-я отдельные мотопехотные бригады – спасибо вам, ребята! Спасибо за силу и стойкость в обороне Бахмута!

Воины 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев, десантники "Семьдесятдевятки", морпехи 35-й и 36-й отдельных бригад, 74-й отдельный разведбат, наши артиллеристы 55-й бригады "Запорожская Сечь" – я рад, что могу неизменно благодарить вас за результаты, за прочность, за стойкость на Донетчине!

Херсонское направление... 406-я отдельная артиллерийская бригада и 131-й отдельный разведбат – молодцы, ребята! Неизменно меткие, неизменно сильные!".

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Детали: Зеленский поблагодарил всех, кто сейчас в бою, кто защищает независимость Украины и кто ей помогает.

Темы: ЗеленскийвойнаДонецкая областьХерсонская область
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