На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники

Вдень 20 березня у Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350".

Джерело: Повітряне командування "Південь"

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

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Так, 20 березня, з 16:00 по 16:30, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотника "Supercam S350".

Деталі: Дані БпЛА призначені для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об’єктів.