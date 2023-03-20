Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 22:59
На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники
Supercam S350, ілюстративне фото з сайту supercam.aero

Вдень 20 березня у Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350".

Джерело: Повітряне командування "Південь" 

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Реклама:

Так, 20 березня, з 16:00 по 16:30, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотника "Supercam S350".

Деталі: Дані БпЛА призначені для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об’єктів.

Теми: ППОМиколаївська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
ППО
З'явився знімок наслідків удару по російській базі ППО в Криму
Уночі над Україною збили чотири крилаті ракети
На підступах до Києва працювала ППО, знищила всі ворожі цілі – КМВА
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: