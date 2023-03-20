Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники

Олена РощінаПонеділок, 20 березня 2023, 23:59
На Миколаївщині збили два російських дрони-розвідники
Supercam S350, ілюстративне фото з сайту supercam.aero

Вдень 20 березня у Миколаївській області сили протиповітряної оборони знищили два російських розвідувальних безпілотники "Supercam S350".

Джерело: Повітряне командування "Південь" 

Дослівно: "Російські окупаційні війська продовжують проводити повітряну розвідку півдня України із застосуванням безпілотних літальних апаратів.

Так, 20 березня, з 16:00 по 16:30, на Миколаївщині, силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування "Південь" знищено два російських розвідувальних безпілотника "Supercam S350".

Деталі: Дані БпЛА призначені для аерофотознімання з метою створення високодетальних цифрових карт, а також проведення дистанційного повітряного моніторингу місцевості та об’єктів.

ВІДЕО ДНЯ
Теми: ППОМиколаївська областьбезпілотникивійна
Реклама:
Увага! Ми увімкнули премодерацію. Коментарі з'являються із затримкою. Правила публікації коментарів
Головне сьогодні

Окупанти продають майно у Криму й вивозять свої сім’ї – ГУР

"Мотор Січ" роками продавала авіадвигуни підсанкційним компаніям з Ірану – "Схеми"

Український омбудсмен відповів ООН щодо "порушень" прав російських полонених

Уряд звільнив скандального заступника керівника Держмитниці Черкасського

Брехня в декларації: нардепці-"слузі" оголосили вирок, але звільнили від покарання

Місія ООН заявила про відповідальність "обох сторін" війни за порушення прав в Україні

Усі новини...
ППО
Під час тривоги поблизу Києва збили ворожий літальний об’єкт – КМВА
Українські військові тренувалися в Італії з використання системи ППО SAMP-T – ЗМІ
Атака дронів на Україну: сили ППО знищили 11 "Шахедів"
Останні новини
21:26
Глава МЗС Литви: Наша мета - повноправне членство України в НАТО
21:25
Шкарлет пішов, ректори – лишилися. Як керівники вишів десятиліттями сидять на посадах
21:24
Економічні новини 24 березня: Leroy Merlin йде з РФ, "Мотор Січ" торгувала з Іраном
20:57
Справа Сенниченка: колишньому директору ОПЗ призначили заставу в 6 мільйонів
20:56
Суд взяв під варту третього організатора "п’яних вечірок" у Києві
20:55
Австрія арештує Путіна і видасть його Гаазі, якщо він вирішить приїхати
20:54
Сезонний фактор: споживання електроенергії і далі знижуватиметься – "Укренерго"
20:46
відеоЗеленський – бійцям, які дали найкращий результат: Дякую за влучність і вирахувані позиції ворога
20:42
Зеленський звільнив з посади радника міністра Камишіна: радив лише 20 днів
20:23
До проєкту спільного виробництва снарядів для України залучені вже 20 країн – Кулеба
Усі новини...