В Николаевской области сбили два российских дрона-разведчика

Днем 20 марта в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350".

Источник: Воздушное командование "Юг" ("Південь")

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга Украины с применением беспилотных летательных аппаратов.

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Так, 20 марта, с 16:00 по 16:30, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350".

Детали: Данные БпЛА предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.