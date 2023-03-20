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В Николаевской области сбили два российских дрона-разведчика

Елена РощинаПонедельник, 20 марта 2023, 22:59
В Николаевской области сбили два российских дрона-разведчика
Supercam S350, иллюстративное фото с сайта supercam.aero

Днем 20 марта в Николаевской области силы противовоздушной обороны уничтожили два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350".

Источник: Воздушное командование "Юг" ("Південь")

Дословно: "Российские оккупационные войска продолжают проводить воздушную разведку юга Украины с применением беспилотных летательных аппаратов.

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Так, 20 марта, с 16:00 по 16:30, на Николаевщине, силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено два российских разведывательных беспилотника "Supercam S350".

Детали: Данные БпЛА предназначены для аэрофотосъемки с целью создания высокодетальных цифровых карт, а также проведения дистанционного воздушного мониторинга местности и объектов.

Темы: ПВОНиколаевская областьбеспилотникивойна
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