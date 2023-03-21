ССО показали, як військові тренуються штурмувати і зачищати будівлі

Командування Сил спеціальних операцій Збройних сил України показало, як оператори ССО тренуються проводити штурм і зачищати будівлі.

Джерело: ССО у Facebook

Дослівно: "Оператори ССО України постійно вдосконалюють свої вміння та навички.

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Військовослужбовці одного з підрозділів провели тактико-спеціальні навчання, під час яких відпрацювали елементи бою в умовах міської забудови".

Деталі: У повідомленні йдеться, що були проведені штурм і зачистка будівель у взаємодії з групою вогневої підтримки, застосування аеророзвідки та інші елементи бою.