ССО показали, как военные тренируются штурмовать и зачищать здания

Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало, как операторы ССО тренируются проводить штурм и зачищать здания.

Источник: ССО в Facebook

Дословно: "Операторы ССО Украины постоянно совершенствуют свои умения и навыки.

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Военнослужащие одного из подразделений провели тактико-специальные учения, во время которых отработали элементы боя в условиях городской застройки".

Детали: В сообщении говорится, что были проведены штурм и зачистка зданий во взаимодействии с группой огневой поддержки, применение аэроразведки и другие элементы боя.