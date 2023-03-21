ССО показали, как военные тренируются штурмовать и зачищать здания
Вторник, 21 марта 2023, 06:37
Командование Сил специальных операций Вооруженных сил Украины показало, как операторы ССО тренируются проводить штурм и зачищать здания.
Источник: ССО в Facebook
Дословно: "Операторы ССО Украины постоянно совершенствуют свои умения и навыки.
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Военнослужащие одного из подразделений провели тактико-специальные учения, во время которых отработали элементы боя в условиях городской застройки".
Детали: В сообщении говорится, что были проведены штурм и зачистка зданий во взаимодействии с группой огневой поддержки, применение аэроразведки и другие элементы боя.
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