Захисники знищили ще 960 загарбників, 15 ворожих танків і 7 БПЛА
Вівторок, 21 березня 2023, 07:48
За минулу добу Сили оборони знищили 960 окупантів, 15 ворожих танків, 7 БПЛА та іншу техніку ворога.
Джерело: дані Генштабу ЗСУ
Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:
- особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 3552 (+15) од,
- бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,
- артилерійських систем – 2586 (+9) од,
- РСЗВ – 507 (+0) од,
- засобів ППО ‒ 270 (+0) од,
- літаків – 305 (+0) од,
- гелікоптерів – 290 (+0) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
- крилатих ракет ‒ 907 (+0),
- кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,
- спеціальної техніки ‒ 266 (+1).
"Дані уточнюються", – ідеться в повідомленні штабу.
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