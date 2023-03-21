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Захисники знищили ще 960 загарбників, 15 ворожих танків і 7 БПЛА

Ольга Глущенко Вівторок, 21 березня 2023, 07:48
Захисники знищили ще 960 загарбників, 15 ворожих танків і 7 БПЛА
Український захисник на фоні знищеної техніки окупанта. Фото Генштабу ЗСУ

За минулу добу Сили оборони знищили 960 окупантів, 15 ворожих танків, 7 БПЛА та іншу техніку ворога.

Джерело: дані Генштабу ЗСУ

Деталі: Загальні бойові втрати противника з 24.02.22 по 21.03.23 орієнтовно склали:

  • особового складу ‒ близько 166570 (+960) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 3552 (+15) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 6879 (+10) од,
  • артилерійських систем – 2586 (+9) од,
  • РСЗВ – 507 (+0) од,
  • засобів ППО ‒ 270 (+0) од,
  • літаків – 305 (+0) од,
  • гелікоптерів – 290 (+0) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 2167 (+7),
  • крилатих ракет ‒ 907 (+0),
  • кораблів /катерів ‒ 18 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 5428 (+12) од,
  • спеціальної техніки ‒ 266 (+1).

"Дані уточнюються", – ідеться в повідомленні штабу.

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Теми: Генштабвійна
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