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Защитники уничтожили еще 960 захватчиков, 15 вражеских танков и 7 БПЛА

Ольга ГлущенкоВторник, 21 марта 2023, 07:48
Защитники уничтожили еще 960 захватчиков, 15 вражеских танков и 7 БПЛА
Украинский защитник на фоне уничтоженной техники оккупанта. Фото Генштаба ВСУ

За минувшие сутки Силы обороны уничтожили 960 оккупантов, 15 вражеских танков, 7 БПЛА и другую технику врага.

Источник: данные Генштаба ВСУ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 21.03.23 ориентировочно составили:

  • личного состава – около 166570 (+960) человек ликвидировано,
  • танков – 3552 (+15) ед,
  • боевых бронированных машин - 6879 (+10) ед,
  • артиллерийских систем – 2586 (+9) ед,
  • РСЗО – 507 (+0) ед,
  • средств ПВО – 270 (+0) ед,
  • самолетов – 305 (+0) ед,
  • вертолетов – 290 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 2167 (+7),
  • крылатых ракет – 907 (+0),
  • кораблей / катеров – 18 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн – 5428 (+12) ед,
  • специальной техники – 266 (+1).

"Данные уточняются", – говорится в сообщении штаба.

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Темы: Генштабвойна
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