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Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 08:23
Угорщина підтвердила блокування спільної заяви ЄС про ордер на арешт Путіна
Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто. Фото gettyimages

Угорський уряд підтвердив, що глава МЗС Петер Сійярто заблокував спільну заяву країн-членів Євросоюзу щодо виданого Міжнародним кримінальним судом у Гаазі ордеру на арешт президента Росії Володимира Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", це випливає з урядового коментаря, наданого виданню Index.

Видання отримало відповідь від уряду про те, що Будапешт не накладав вето на ордер на арешт Путіна, а "лише виступив проти резолюції, яку Жозеп Боррель хотів видати від імені всіх країн-членів ЄС".

"Міністр закордонних справ Петер Сійярто висловив протест проти цього", – йдеться у коментарі.

Угорський уряд дотримувався позиції, що Боррель повинен був виступити із заявою лише від свого імені, а не від імені всіх країн-членів союзу.

У понеділок Bloomberg повідомив, що Угорщина заблокувала спільну заяву і через це Боррель опублікував заяву від свого імені, у якій рішення Міжнародного кримінального суду він "узяв до відома".

Крім того, в понеділок міністри юстиції ЄС оприлюднили власну заяву на підтримку рішення Міжнародного кримінального суду, яку Угорщина, знову-таки, не підписала.

ВІДЕО ДНЯ

Детально про те, що означає це рішення МКС, дивіться у відеоблозі "ЄвроПравди" та читайте у статті Суд замість трибуналу? Що означає ордер з Гааги на арешт Путіна та чому цього недостатньо.

Теми: УгорщинаПутінарешт
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