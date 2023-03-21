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Венгрия подтвердила блокирование совместного заявления ЕС об ордере на арест Путина

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 08:23
Венгрия подтвердила блокирование совместного заявления ЕС об ордере на арест Путина
Глава МИД Венгрии Петер Сийярто. Фото gettyimages

Венгерское правительство подтвердило, что глава МИД Петер Сийярто заблокировал совместное заявление стран-членов Евросоюза относительно выданного Международным уголовным судом в Гааге ордера на арест президента России Владимира Путина.

Как сообщает "Европейская правда", это следует из правительственного комментария, предоставленного изданию Index.

Издание получило ответ от правительства о том, что Будапешт не накладывал вето на ордер на арест Путина, а "лишь выступил против резолюции, которую Жозеп Боррель хотел выдать от имени всех стран-членов ЕС".

"Министр иностранных дел Петер Сийярто выразил протест против этого", – говорится в комментарии.

Венгерское правительство придерживалось позиции, что Боррель должен был выступить с заявлением только от своего имени, а не от имени всех стран-членов союза.

В понедельник Bloomberg сообщил, что Венгрия заблокировала совместное заявление и поэтому Боррель опубликовал заявление от своего имени, в котором решение Международного уголовного суда он "принял к сведению".

Кроме того, в понедельник министры юстиции ЕС обнародовали собственное заявление в поддержку решения Международного уголовного суда, которое Венгрия, опять-таки, не подписала.

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Подробно о том, что означает это решение МУС, смотрите в видеоблоге ЕвроПравды и читайте в статье Суд вместо трибунала? Что означает ордер из Гааги на арест Путина и почему этого мало.

Темы: ВенгрияПутинарест
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