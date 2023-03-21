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Британська розвідка: У РФ готуються помилувати вцілілих в’язнів-"вагнерівців", які пройшли війну

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 09:13
Британська розвідка: У РФ готуються помилувати вцілілих в’язнів-вагнерівців, які пройшли війну
Завербовані у "Вагнер" ув'язнені. Скриншот з відео з Telegram Пригожина

Британська розвідка припускає, що ближчим часом в’язні-вагнерівці, які пройшли війну в Україні і вижили, отримають обіцяне помилування і волю, а для російського суспільства їхнє повернення може стати викликом.

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у розвідувальному огляді Міноборони Британії. 

У ньому зазначають, що найближчими тижнями тисячі в’язнів, яких завербували у російських в’язницях до лав групи Вагнера і які пройшли війну, ймовірно отримають помилування і волю. Розвідка нагадала, що пік вербування добровольців із в’язниць випав на осінь і їм тоді обіцяли скасування вироків через пів року служби. 

"Хоча приблизно половина завербованих в’язнів, скоріш за все, загинули або отримали поранення, є свідчення з Росії, що група (Вагнера - ред.) дотримується обіцянки відпустити на волю тих, хто вижив. Довідки, які видають звільненим ветеранам групи Вагнера, нібито підверджені указом президента Путіна", – зазначає британська розвідка.

Аналітики зауважують, що Пригожину, схоже, закрили можливість продовжувати найм добровольців із в’язниць, а це масове звільнення з лав групи погіршить для групи Вагнера ситуацію з особовим складом. Крім того, масове повернення у свої міста колишніх злочинців, з яких багато хто відбував покарання за тяжкі злочини, а тепер має травматичний досвід війни, скоріш за все стане серйозним викликом для російського суспільства. 

Нагадаємо, у попередньому огляді британська розвідка відзначила тактичну схожість ситуації, яка складається під Авдіївкою, із триваючою обороною Бахмута.

Теми: ВагнерРосіявійнарозвідка
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