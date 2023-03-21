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Британская разведка: В РФ готовятся помиловать уцелевших заключенных-"вагнеровцев", прошедших войну

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 09:13
Британская разведка: В РФ готовятся помиловать уцелевших заключенных-вагнеровцев, прошедших войну
Завербованные в "Вагнер" заключенные. Скриншот из видео из Telegram Пригожина

Британская разведка предполагает, что в ближайшее время заключенные-"вагнеровцы", которые прошли войну в Украине и выжили, получат обещанное помилование и свободу, а для российского общества их возвращение может стать вызовом.

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании.

В нем отмечают, что в ближайшие недели тысячи заключенных, которых завербовали в российских тюрьмах в ряды группы Вагнера и которые прошли войну, вероятно, получат помилование и свободу. Разведка напомнила, что пик вербовки добровольцев из тюрем выпал на осень и им тогда обещали отмену приговоров через полгода службы.

"Хотя примерно половина завербованных заключенных, скорее всего, погибли или получили ранения, есть свидетельства из России, что группа (Вагнера, – ред.) придерживается обещания отпустить на свободу тех, кто выжил. Справки, которые выдают освобожденным ветеранам группы Вагнера, якобы подтверждены указом президента Путина", – отмечает британская разведка.

Аналитики отмечают, что Пригожину, похоже, закрыли возможность продолжать наем добровольцев из тюрем, а это массовое увольнение из рядов группы ухудшит для группы Вагнера ситуацию с личным составом. Кроме того, массовое возвращение в свои города бывших преступников, из которых многие отбывали наказание за тяжкие преступления, а теперь имеют травматический опыт войны, скорее всего, станет серьезным вызовом для российского общества.

Напомним, в предыдущем обзоре британская разведка отметила тактическое сходство ситуации, которая складывается под Авдеевкой, с продолжающейся обороной Бахмута.

Темы: ВагнерРосcиявойнаразведка
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