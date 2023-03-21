Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

Нардепи запровадили випробувальний термін для нових військових-контрактників

Олена РощінаВівторок, 21 березня 2023, 14:09
Нардепи запровадили випробувальний термін для нових військових-контрактників
Українські бійці, ілюстративне фото Генштабу ЗСУ

Верховна Рада встановила обов'язковий випробувальний термін від одного до шести місяців для громадян, яких вперше прийняли на військову службу за контрактом.

Джерело: нардеп від "Голосу" Ярослав Железняк, законопроєкт №8169 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення окремих питань виконання військового обов'язку та проходження військової служби"

Деталі: Парламент ухвалив у цілому проєкт закону №8169 щодо виконання військового обов’язку та проходження військової служби, "за" проголосували 262 народних депутати. 

Реклама:

Документ, зокрема, встановлює обов’язкове випробування на строк до 6 місяців для громадян, які вперше прийняті на військову службу за контрактом. Військовослужбовці, які успішно пройшли випробування, продовжуватимуть військову службу за контрактом у Збройних силах або інших військових формуваннях України.

Крім того, встановлено строки проходження військової служби за контрактом від 1 до 10 років, а положення щодо шестимісячного строку служби виключено.

Для військовослужбовців, які закінчили вищі військові навчальні заклади, заклади фахової передвищої військової освіти та військові навчальні підрозділи закладів вищої освіти за програмою підготовки для проходження військової служби на посадах осіб сержантського і старшинського складу, строк контракту становитиме 5 років. 

ВІДЕО ДНЯ

Для військовослужбовців строкової військової служби та військовослужбовців військової служби за призовом під час мобілізації, на особливий період, військовослужбовців військової служби за призовом осіб із числа резервістів в особливий період, які під час дії особливого періоду вислужили не менше 11 місяців, осіб, звільнених з військової служби під час дії особливого періоду, які приймаються на військову службу за контрактом в особливий період, строк військової служби встановлюється один рік. 

Строк проходження військової служби для таких військовослужбовців може бути продовжено за новими контрактами на один рік або на інші передбачені законом строки. У випадку закінчення особливого періоду або оголошення рішення про демобілізацію дія таких контрактів припиняється достроково.

Теми: Верховна РадазаконодавствоЗбройні силиармія
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
Верховна Рада
Веніславський: Друга вища освіта не може бути підставою для відстрочки від мобілізації
У Раді зарєстрували перший законопроєкт, який прирівнює корупцію до держзради
Зеленський хоче прирівняти корупцію до держзради на час війни
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: