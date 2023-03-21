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Нардепы ввели испытательный срок для новых военных-контрактников

Елена РощинаВторник, 21 марта 2023, 15:09
Нардепы ввели испытательный срок для новых военных-контрактников
Украинские бойцы, иллюстративное фото Генштаба ВСУ

Верховная Рада установила обязательный испытательный срок от одного до шести месяцев для граждан, которых впервые приняли на военную службу по контракту.

Источник: нардеп от "Голоса" Ярослав Железняк, законопроект №8169 "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных вопросов исполнения воинского долга и прохождения военной службы"

Детали: Парламент принял в целом проект закона №8169 относительно выполнения воинского долга и прохождения военной службы, "за" проголосовали 262 народных депутата. 

Документ, в частности, устанавливает обязательное испытание на срок до 6 месяцев для граждан, впервые принятых на военную службу по контракту. Военнослужащие, которые успешно прошли испытание, будут продолжать военную службу по контракту в Вооруженных силах или других военных формированиях Украины.

Кроме того, установлены сроки прохождения военной службы по контракту от 1 до 10 лет, а положение о шестимесячном сроке службы исключено.

Для военнослужащих, окончивших высшие военные учебные заведения, учреждения профессионального предвысшего военного образования и военные учебные подразделения высших учебных заведений по программе подготовки для прохождения военной службы на должностях лиц сержантского и старшинского состава, срок контракта составит 5 лет. 

Для военнослужащих срочной военной службы и военнослужащих военной службы по призыву по мобилизации, на особый период, военнослужащих военной службы по призыву лиц из числа резервистов в особый период, которые во время действия особого периода выслужили не менее 11 месяцев, лиц, уволенных с военной службы во время действия особого периода, которые принимаются на военную службу по контракту в особый период, срок военной службы устанавливается один год. 

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Срок прохождения военной службы для таких военнослужащих может быть продлен по новым контрактам на один год или на другие предусмотренные законом сроки. В случае окончания особого периода или объявления решения о демобилизации действие таких контрактов прекращается досрочно.

Темы: Верховная РадазаконодательствоВооруженные силыармия
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