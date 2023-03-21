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Зеленський збирав Ставку: календар надходження зброї, захист інформації, фронт

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 14:38
Зеленський збирав Ставку: календар надходження зброї, захист інформації, фронт
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок 21 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

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Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі.

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. 

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Повідомляється, що окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку. 

Теми: Зеленськийвійна
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