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Зеленський збирав Ставку: календар надходження зброї, захист інформації, фронт

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 15:38
Зеленський збирав Ставку: календар надходження зброї, захист інформації, фронт
Володимир Зеленський. фото ОП

Президент Володимир Зеленський у вівторок 21 березня провів чергове засідання Ставки верховного головнокомандувача.

Джерело: Офіс президента

Деталі: Повідомляється, що учасники заслухали доповідь головнокомандувача ЗСУ Валерія Залужного про оперативну обстановку на основних напрямках фронту.

Командувачі оперативно-стратегічних угруповань військ доповіли про перебіг бойових дій у межах зон відповідальності ОСУВ "Хортиця", "Таврія", "Одеса" та "Північ".

Керівник розвідки поінформував присутніх про ймовірні дії противника у найближчій перспективі.

Члени Ставки також розглянули питання забезпечення сил оборони боєприпасами, зокрема календар надходження зброї та боєприпасів від партнерів України. 

Повідомляється, що окрему увагу приділили питанню захисту інформації та запобігання її витоку. 

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Теми: Зеленськийвійна
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