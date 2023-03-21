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Зеленский собирал Ставку: календарь поступления оружия, защита информации, фронт

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 15:38
Зеленский собирал Ставку: календарь поступления оружия, защита информации, фронт
Владимир Зеленский. фото ОП

Президент Владимир Зеленский во вторник 21 марта провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего.

Источник: Офис президента

Детали: Сообщается, что участники заслушали доклад главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного об оперативной обстановке на основных направлениях фронта.

Командующие оперативно-стратегических группировок войск доложили о ходе боевых действий в пределах зон ответственности ОСУВ "Хортица", "Таврия", "Одесса" и "Север".

Руководитель разведки проинформировал присутствующих о вероятных действиях противника в ближайшей перспективе.

Члены Ставки также рассмотрели вопросы обеспечения сил обороны боеприпасами, в частности календарь поступления оружия и боеприпасов от партнеров Украины.

Сообщается, что отдельное внимание уделили вопросу защиты информации и предотвращения ее утечки.

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Темы: Зеленскийвойна
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