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Рада заборонила давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією

Євген КізіловВівторок, 21 березня 2023, 16:10
Рада заборонила давати географічним об'єктам назви, пов'язані з Росією
фото Одеської міськради

Верховна Рада ухвалила закон, який забороняє присвоювати географічним об’єктам в Україні назви, що звеличують, увіковічують, пропагують або символізують державу-окупанта.

Джерело: народний депутат з фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram

Деталі: Відповідний законопроєкт №7253 парламент підтримав на своєму засіданні 21 березня. За нього проголосували 248 депутатів.

Згідно з законом, нові назви також не можуть символізувати визначні, пам’ятні, історичні та культурні місця РФ, її міста, дати, події, її діячів, які здійснювали військову агресію проти України та інших суверенних країн.

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Теми: дерусифікаціяВерховна Радазаконодавство
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