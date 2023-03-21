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Рада запретила давать географическим объектам названия, связанные с Россией

Евгений КизиловВторник, 21 марта 2023, 15:10
Рада запретила давать географическим объектам названия, связанные с Россией
фото Одесского горсовета

Верховная Рада приняла закон, который запрещает присваивать географическим объектам в Украине названия, которые возвеличивают, увековечивают, пропагандируют или символизируют государство-оккупанта.

Источник: народный депутат из фракции "Голос" Ярослав Железняк в Telegram

Детали: Соответствующий законопроект №7253 парламент поддержал на своем заседании 21 марта. За него проголосовали 248 депутатов.

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Согласно закону, новые названия также не могут символизировать выдающиеся, памятные, исторические и культурные места РФ, ее города, даты, события, ее деятелей, которые осуществляли военную агрессию против Украины и других суверенных стран.

Темы: дерусификацияВерховная Радазаконодательство
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