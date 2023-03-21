Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

США хочуть прискорити поставку танків Abrams Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 15:34
США хочуть прискорити поставку танків Abrams Україні - ЗМІ
Фото: Getty Images

Пентагон прискорить постачання танків Abrams в Україну та з цією метою вирішив відправити Києву відремонтовану старішу модель танка замість новішої M1A2.

Про це повідомили анонімні американські чиновники в інтерв'ю агентству Associated Press, пише "Європейська правда".

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два. 

Реклама:

Але американські чиновники заявили, що вже є ухвалене рішення надіслати старішу версію M1A1, яку можна взяти з армійських запасів. За словами чиновників, українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати цю модель танка.

Мета, про яку говорять зараз, - доставити 70-тонні бойові машини у зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Чиновники спілкувалися з агентством на умовах анонімності, оскільки ухвалений план ще не оголосили публічно. 

ВІДЕО ДНЯ

Очікують, що офіційні представники Пентагону оголосять про рішення найближчим часом.

Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті. 

Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який спонукав Німеччину оголосити про відправку танків Leopard 2 в Україну та дозволив Польщі та іншим союзникам зробити саме.

Теми: СШАтанкиУкраїнавійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі

Зеленський анонсував онлайн-купівлю авто в "Дії": запрацює в ніч на 20 грудня

Путін заявив, що продовжить наступ на Україну

оновленоЗаступника голови Нацполіції Тишлека звільнили

США з союзниками захищатимуть від обстрілів торгові судна в Червоному морі 

інфографікаВ Україні поменшало тих, хто вірить у правильний розвиток справ у державі – опитування

Усі новини...
США
Пентагон про контрнаступ: ЗСУ повільно просуваються вперед та відбивають атаки
Білий дім натякнув, що Пригожина вбив Путін
У Пентагоні запевнили, що коштів для потреб України вистачить
Останні новини
15:09
фотоДвоє дітей з мамою загинули під час пожежі на Чернігівщині
15:09
відеоБійці бригади "Лють" показали захоплення окупанта в полон у реальному режимі
15:00
ВІДЕОВідстань у 31 млн кілометрів: NASA за допомогою лазера передало на Землю відео з котом
14:51
У Байдена пояснили різницю між жертвами війн в Україні та Газі
14:42
В "Дії" запустили обмін житлового сертифіката на житло - Зеленський
14:30
ФОТО15 операцій і зупинка серця: дівчинка 10 років провела у лікарні через вроджену патологію
14:28
Кілька районів Вінничини знеструмлено через аварію на Ладижинській ТЕС
14:26
Путіну привиділося, що Росію намагалися поділити на п'ять частин
14:15
У "Дії" оновили дизайн застосунку та додали нові функії – Федоров
14:10
Багате на українські зв'язки: оголосили журі Букерівської премії
Усі новини...
Реклама: