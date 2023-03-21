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США хочуть прискорити поставку танків Abrams Україні - ЗМІ

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 16:34
США хочуть прискорити поставку танків Abrams Україні - ЗМІ
Фото: Getty Images

Пентагон прискорить постачання танків Abrams в Україну та з цією метою вирішив відправити Києву відремонтовану старішу модель танка замість новішої M1A2.

Про це повідомили анонімні американські чиновники в інтерв'ю агентству Associated Press, пише "Європейська правда".

Спочатку США планували відправити Україні 31 новіший танк M1A2 Abrams, на виробництво і доставку яких міг піти рік або два. 

Але американські чиновники заявили, що вже є ухвалене рішення надіслати старішу версію M1A1, яку можна взяти з армійських запасів. За словами чиновників, українським військам буде легше навчитися використовувати і обслуговувати цю модель танка.

Мета, про яку говорять зараз, - доставити 70-тонні бойові машини у зону бойових дій за вісім-десять місяців.

Чиновники спілкувалися з агентством на умовах анонімності, оскільки ухвалений план ще не оголосили публічно. 

Очікують, що офіційні представники Пентагону оголосять про рішення найближчим часом.

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Адміністрація Байдена оголосила про намір відправити танки в Україну в січні. Вона пішла на цей крок після кількамісячних наполягань на тому, що вони занадто складні й важкі в обслуговуванні та ремонті. 

Це рішення було частиною ширшого політичного маневру, який спонукав Німеччину оголосити про відправку танків Leopard 2 в Україну та дозволив Польщі та іншим союзникам зробити саме.

Теми: СШАтанкиУкраїнавійна
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