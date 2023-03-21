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США хотят ускорить поставку танков Abrams Украине - СМИ

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 16:34
США хотят ускорить поставку танков Abrams Украине - СМИ
Фото: Getty Images

Пентагон ускорит поставки танков Abrams в Украину и с этой целью решил отправить Киеву отремонтированную старую модель танка вместо более новой M1A2.

Об этом сообщили анонимные американские чиновники в интервью агентству Associated Press, пишет "Европейская правда".

Первоначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

Но американские чиновники заявили, что уже есть принятое решение прислать более старую версию M1A1, которую можно взять из армейских запасов. По словам чиновников, украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать эту модель танка.

Цель, о которой говорят сейчас, - доставить 70-тонные боевые машины в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Чиновники общались с агентством на условиях анонимности, поскольку принятый план еще не объявили публично.

Ожидается, что официальные представители Пентагона объявят о решении в ближайшее время.

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Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Это решение было частью более широкого политического маневра, который побудил Германию объявить об отправке танков Leopard 2 в Украину и позволил Польше и другим союзникам сделать то же самое.

Темы: СШАтанкиУкраинавойна
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