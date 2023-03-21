США хотят ускорить поставку танков Abrams Украине - СМИ

Пентагон ускорит поставки танков Abrams в Украину и с этой целью решил отправить Киеву отремонтированную старую модель танка вместо более новой M1A2.

Об этом сообщили анонимные американские чиновники в интервью агентству Associated Press, пишет "Европейская правда".

Первоначально США планировали отправить Украине 31 более новый танк M1A2 Abrams, на производство и доставку которых мог уйти год или два.

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Но американские чиновники заявили, что уже есть принятое решение прислать более старую версию M1A1, которую можно взять из армейских запасов. По словам чиновников, украинским войскам будет легче научиться использовать и обслуживать эту модель танка.

Цель, о которой говорят сейчас, - доставить 70-тонные боевые машины в зону боевых действий за восемь-десять месяцев.

Чиновники общались с агентством на условиях анонимности, поскольку принятый план еще не объявили публично.

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Ожидается, что официальные представители Пентагона объявят о решении в ближайшее время.

Администрация Байдена объявила о намерении отправить танки в Украину в январе. Она пошла на этот шаг после нескольких месяцев настаиваний на том, что они слишком сложны в обслуживании и ремонте.

Это решение было частью более широкого политического маневра, который побудил Германию объявить об отправке танков Leopard 2 в Украину и позволил Польше и другим союзникам сделать то же самое.