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Росія просила Китай про летальну зброю – генсек НАТО

"Європейська правда"Вівторок, 21 березня 2023, 17:23

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Єнс Столтенберг заявив про існування ознак того, що Росія зверталась до Китаю з проханням надати летальну допомогу для ведення повномасштабної війни в Україні.

Слова Столтенберга під час презентації щорічного звіту НАТО в Брюсселі у вівторок цитує телеканал CNN, пише "Європейська правда".

"Ми не бачили жодних доказів того, що Китай постачає летальну зброю Росії, але ми бачили деякі ознаки того, що такий запит з боку Росії був, і що це питання розглядає в Пекіні китайська влада", – зазначив генсек НАТО.

Він застеріг Китай від надання Росії летальної допомоги, що, за словами генсека, означало б "підтримку незаконної війни".

На думку Столтенберга, візит лідера Китаю Сі Цзіньпіна до Росії та його зустріч із Владіміром Путіним свідчить про зближення Пекіна й Москви, яке відбувалось в останні роки.

"Ми бачимо, як Китай і Росія все більше зближуються у військовій сфері – спільні навчання, спільне патрулювання в морі й у повітрі, в економічній сфері, а також у політичній і дипломатичній сфері. Отже, зустріч у Москві є частиною цієї тенденції, в якій Китай і Росія працюють все тісніше і будують все міцніше і сильніше партнерство", – сказав він.

Раніше ЗМІ повідомляли, що США мають у своєму розпорядженні розвіддані про те, що китайський уряд розглядає можливість постачання Росії безпілотників і боєприпасів для використання у війні в Україні.

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У Білому домі розповіли, що чітко дали зрозуміти Китаю за зачиненими дверима про серйозні наслідки для нього в разі надання летальної допомоги Росії.

Теми: НАТОзброя
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