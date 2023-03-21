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Россия просила Китай о летальном оружии - генсек НАТО

"Европейская правда"Вторник, 21 марта 2023, 17:23

Генеральный секретарь Североатлантического альянса Йенс Столтенберг заявил о существовании признаков того, что Россия обращалась к Китаю с просьбой предоставить летальную помощь для ведения полномасштабной войны в Украине.

Слова Столтенберга во время презентации ежегодного отчета НАТО в Брюсселе во вторник цитирует телеканал CNN, пишет "Европейская правда".

"Мы не видели никаких доказательств того, что Китай поставляет летальное оружие России, но мы видели некоторые признаки того, что такой запрос со стороны России был, и что этот вопрос рассматривает в Пекине китайские власти", - отметил генсек НАТО.

Он предостерег Китай от предоставления России летальной помощи, что, по словам генсека, означало бы "поддержку незаконной войны".

По мнению Столтенберга, визит лидера Китая Си Цзиньпина в Россию и его встреча с Владимиром Путиным свидетельствует о сближении Пекина и Москвы, которое происходило в последние годы.

"Мы видим, как Китай и Россия всё больше сближаются в военной сфере - совместные учения, совместное патрулирование в море и в воздухе, в экономической сфере, а также в политической и дипломатической сфере. Так что встреча в Москве является частью этой тенденции, в которой Китай и Россия работают все теснее и строят все более крепкое и сильное партнерство", - сказал он.

Ранее СМИ сообщали, что США располагают разведданными о том, что китайское правительство рассматривает возможность поставки России беспилотников и боеприпасов для использования в войне в Украине.

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В Белом доме рассказали, что четко дали понять Китаю за закрытыми дверями о серьезных последствиях для него в случае предоставления летальной помощи России.

Темы: НАТОоружие
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