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Спецпризначенці СБУ дронами-камікадзе мінуснули два "ТОР-М2" ворога

Валентина РоманенкоВівторок, 21 березня 2023, 16:42
Спецпризначенці СБУ дронами-камікадзе мінуснули два ТОР-М2 ворога
ЦЕНТР СПЕЦОПЕРАЦІЙ "А" СЛУЖБИ БЕЗПЕКИ. ІЛЮСТРАТИВНЕ ФОТО СПЕЦСЛУЖБИ

Спецпризначенці Служби безпеки України вразили дронами-камікадзе два російські зенітні ракетні комплекси "ТОР-М2".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Ювелірну роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили наші бійці з Центру спецоперацій "А".

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Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців Служби безпеки традиційно не розкривається.

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Теми: СБУвійна
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