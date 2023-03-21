Спецпризначенці СБУ дронами-камікадзе мінуснули два "ТОР-М2" ворога

Спецпризначенці Служби безпеки України вразили дронами-камікадзе два російські зенітні ракетні комплекси "ТОР-М2".

Джерело: пресслужба СБУ

Дослівно: "Ювелірну роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили наші бійці з Центру спецоперацій "А".

Реклама:

Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань".

Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців Служби безпеки традиційно не розкривається.