Спецпризначенці СБУ дронами-камікадзе мінуснули два "ТОР-М2" ворога
Вівторок, 21 березня 2023, 16:42
Спецпризначенці Служби безпеки України вразили дронами-камікадзе два російські зенітні ракетні комплекси "ТОР-М2".
Джерело: пресслужба СБУ
Дослівно: "Ювелірну роботу з придушення засобів ППО росіян здійснили наші бійці з Центру спецоперацій "А".
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Після цього спецпризначенці СБУ ще й перехопили доповідь ворога про результати влучань".
Деталі: Напрямок та час ефективної роботи спецпризначенців Служби безпеки традиційно не розкривається.
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