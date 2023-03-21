Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе отминусовали два "ТОР-М2" врага

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 17:42
Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе отминусовали два ТОР-М2 врага
ЦЕНТР СПЕЦОПЕРАЦИЙ "А" СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СПЕЦСЛУЖБЫ

Спецназовцы Службы безопасности Украины поразили дронами-камикадзе два российских зенитных ракетных комплекса "ТОР-М2".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Ювелирную работу по подавлению средств ПВО россиян осуществили наши бойцы из Центра спецопераций "А".

После этого спецназовцы СБУ еще и перехватили доклад врага о результатах попаданий".

Детали: Направление и время эффективной работы спецназовцев Службы безопасности традиционно не раскрывается.

Темы: СБУвойна
Реклама:
Внимание! Мы включили премодерацию. Комментарии появляются с задержкой. Правила публикации комментариев
Главное сегодня

Оккупанты продают имущество в Крыму и вывозят свои семьи – ГУР

"Мотор Сич" годами продавала авиадвигатели подсанкционным компаниям из Ирана – "Схемы"

Украинский омбудсмен ответил ООН на счет "нарушений" прав российских пленных

Правительство уволило скандального замруководителя Гостаможни Черкасского

Ложь в декларации: нардепу-"слуге" объявили приговор, но освободили от наказания

Миссия ООН заявила об ответственности "обеих сторон" войны за нарушение прав в Украине

Все новости...
СБУ
СБУ и БЭБ снова обыскивают облгазы Фирташа
СБУ задержала предателя, который передавал РФ данные о ВСУ и ждал оккупации Одессы
Экс-начальнику управления СБУ Харьковщины грозит пожизненное за госизмену: завершено расследование
Последние новости
21:26
Глава МИД Литвы: Наша цель - полноправное членство Украины в НАТО
21:25
Шкарлет ушел, ректоры – остались. Как руководители вузов десятилетиями сидят на должностях
21:24
Экономические новости 24 марта: Leroy Merlin уходит из РФ, "Мотор Сич" торговала с Ираном
20:57
Дело Сенниченко: бывшему директору ОПЗ назначили залог в 6 миллионов
20:56
Суд взял под стражу третьего организатора "пьяных вечеринок" в Киеве
20:55
Австрия арестует Путина и выдаст его Гааге, если он решит приехать
20:54
Сезонный фактор: потребление электроэнергии и дальше будет снижаться – "Укрэнерго"
20:46
видеоЗеленский – бойцам, которые дали лучший результат: Спасибо за меткость и вычисленные позиции врага
20:42
Зеленский уволил с должности советника министра Камышина: советовал всего 20 дней
20:23
К проекту совместного производства снарядов для Украины привлечены уже 20 стран – Кулеба
Все новости...