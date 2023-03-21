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Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе отминусовали два "ТОР-М2" врага

Валентина РоманенкоВторник, 21 марта 2023, 16:42
Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе отминусовали два ТОР-М2 врага
ЦЕНТР СПЕЦОПЕРАЦИЙ "А" СЛУЖБЫ БЕЗОПАСНОСТИ. ИЛЛЮСТРАТИВНОЕ ФОТО СПЕЦСЛУЖБЫ

Спецназовцы Службы безопасности Украины поразили дронами-камикадзе два российских зенитных ракетных комплекса "ТОР-М2".

Источник: пресс-служба СБУ

Дословно: "Ювелирную работу по подавлению средств ПВО россиян осуществили наши бойцы из Центра спецопераций "А".

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После этого спецназовцы СБУ еще и перехватили доклад врага о результатах попаданий".

Детали: Направление и время эффективной работы спецназовцев Службы безопасности традиционно не раскрывается.

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Темы: СБУвойна
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