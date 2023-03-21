Спецназовцы СБУ дронами-камикадзе отминусовали два "ТОР-М2" врага
Вторник, 21 марта 2023, 17:42
Спецназовцы Службы безопасности Украины поразили дронами-камикадзе два российских зенитных ракетных комплекса "ТОР-М2".
Источник: пресс-служба СБУ
Дословно: "Ювелирную работу по подавлению средств ПВО россиян осуществили наши бойцы из Центра спецопераций "А".
После этого спецназовцы СБУ еще и перехватили доклад врага о результатах попаданий".
Детали: Направление и время эффективной работы спецназовцев Службы безопасности традиционно не раскрывается.