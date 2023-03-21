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ЗСУ уразили склад із боєприпасами та два ЗРК ворога – Генштаб

Тетяна ЛозовенкоВівторок, 21 березня 2023, 18:24
ЗСУ уразили склад із боєприпасами та два ЗРК ворога – Генштаб
Ілюстративне фото з Генштабу

Сили оборони уразили склад із боєприпасами, два зенітно-ракетних комплекси та радіолокаційну станцію росіян.

Джерело: Генштаб ЗСУ

Дослівно: "Протягом доби авіація Сил оборони завдала 5 ударів по районах зосередження загарбників, а наші підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів, 2 зенітно-ракетних комплекси, радіолокаційну станцію та один інший важливий об’єкт противника".

Деталі: РФ продовжує збройну агресію проти України, зосередивши основні зусилля на спробах повної окупації Донецької та Луганської областей у межах адміністративних кордонів. Противник продовжує вести наступальні дії на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках. Найзапекліші бої тривають за Бахмут та на Авдіївському напрямку.

Російський агресор продовжує застосовувати звичну для нього тактику терору цивільного населення, обстрілює житлові квартали, а також об’єкти критичної інфраструктури.

За добу противник завдав 4 ракетних та 24 авіаційних удари, а також здійснив понад 30 обстрілів з РСЗВ

На Волинському, Поліському, Сіверському та Слобожанському напрямках оперативна обстановка без значних змін, формування наступальних угруповань противника не виявлено. 

ВІДЕО ДНЯ

Російське керівництво продовжує використовувати інфраструктуру Білорусі для підготовки своїх військ. Противник зберігає військову присутність у прикордонних районах. Протягом доби ворог здійснив обстріли районів населених пунктів Хрінівка і Михальчина Слобода Чернігівської області; Атинське, Іскрисківщина, Волфине, Павлівка та Попівка Сумської області; Басове, Козача Лопань, Стрілеча, Глибоке Вовчанськ та Великий Бурлук на Харківщині.

На Куп’янському та Лиманському напрямках противник продовжує спроби зламати нашу оборону. Вів безуспішні наступальні дії у районах населених пунктів Масютівка, Новоселівське, Білогорівка, Верхньокам’янське. Здійснив артилерійські обстріли районів населених пунктів Красне Перше, Дворічна, Куп’янськ, Крохмальне та Берестове Харківської області; Невське і Білогорівка – Луганської області, а також Торське, Спірне та Федорівка на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує ведення наступальних дій, проте втрачає наступальний потенціал. Противник не припиняє спроб захопити місто, втрачаючи значну кількість живої сили, озброєння та військової техніки. Наші захисники цілодобово відбивають численні атаки окупантів в районах населених пунктів Оріхово-Василівка, Григорівка та у північній частині Бахмута. Ворожих обстрілів зазнали, зокрема, Васюківка, Міньківка, Оріхово-Василівка, Григорівка, Бахмут, Іванівське, Ступочки, Предтечине, Часів Яр, Курдюмівка, Озарянівка та Північне Донецької області.

На Авдіївському, Мар’їнському та Шахтарському напрямках противник здійснив наступальні дії в районах населених пунктів Новобахмутівка, Красногорівка, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Мар’їнка та Побєда – успіху не мав. Ворожих обстрілів зазнали райони населених пунктів Ласточкине, Бердичі, Авдіївка, Тоненьке, Георгіївка, Невельське, Красногорівка, Мар’їнка та Вугледар Донецької області.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник веде обороні дії. Обстрілів зазнали райони населених пунктів, що неподалік лінії зіткнення, зокрема: Новопіль Донецької області; Ольгівське, Малинівка, Червоне, Чарівне, Гуляйполе, Мала Токмачка, Новоданилівка і Новоандріївка Запорізької області, а також Антонівка та місто Херсон.

РФ не відмовляється від загарбницької війни, не зважаючи  на численні жертви. Постійно вживає заходів для поповнення втрат живої сили. Так, в одній із військових частин, що дислокується у Краснодарському краї, проводиться активна робота зі строковиками, щодо підписання ними контрактів. Військовослужбовцям, які погоджуються на підписання контрактів, прогнозують відрядження до України на серпень 2023 року.

Теми: ГенштабЗбройні силивійна
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